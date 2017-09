Por Glaudson Rodrigues

A Casa Lotérica situada à rua Lassance Cunha no bairro do Quinzinho foi assaltada, por volta das 10h30, desta sexta-feira (1º).

Segundo o proprietário, o assaltante chegou em uma moto Honda Titan de cor preta e anunciou o assalto. As atendentes da lotérica e também os foram ameaçados com uma arma de fogo.

O assaltante usava um moleton preto com detalhes em laranja e capacete. Ele estava sozinho.

Foi levado uma pequena quantia em dinheiro da Loteria e de uma cliente que se encontrava no local. O valor não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e após verificar as imagens do circuito interno do estabelecimento já tem um suspeito de ter praticado o assalto.