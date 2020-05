Dois indivíduos armados assaltaram uma Casa Lotérica, no centro de Tapiraí, na manhã desta quinta-feira (14). O assalto aconteceu por volta das 8h. Eles estavam em um veículo Fiat/Palio, com placas de Araxá.

De acordo com informações do portal Tapiraí TV, a funcionária da lotérica foi rendida no momento em que chegava para trabalhar. Um dos assaltantes bateu na porta do estabelecimento e disse à funcionária que, queria efetuar um saque, momento que mostrou o revólver e anunciou o assalto. O outro assaltante permaneceu no veículo.

Após o roubo, o assaltante deixou a funcionária trancada em um cômodo do estabelecimento e fugiu levando certa quantia em dinheiro.

Os suspeitos fugiram por uma estrada vicinal sentido Tapiraí/Altolândia. Até o momento, ninguém foi localizado.