Uma residência pegou fogo no início da noite dessa quinta-feira (17) em Divinópolis. Todos os cinco cômodos do imóvel, no bairro São José, foram atingidos pelo incêndio.

A moradora, de 43 anos, e o marido dela, de 49, foram levados para atendimento médico por inalar fumaça.

De acordo com os militares, a moradora disse que cozinhava com gordura quente em um fogão quando uma chama alta atingiu os móveis da cozinha. Ela não conseguiu controlar o fogo que se alastrou rapidamente.