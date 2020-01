Uma casa pegou fogo no bairro Atalaia, em Piumhi, na manhã desta terça-feira (7). Ninguém ficou ferido.

A proprietária de 45 anos foi avisada por uma vizinha que a residência estava pegando fogo. Chegando ao imóvel se deparou com a casa em chamas, ela alega não ter ideia do que pode ter acontecido.

A mulher mora na casa com dois filhos e um neto menor de idade.

No momento do incêndio não havia ninguém no imóvel. As chamas consumiram o quarto e parte da sala da residência.