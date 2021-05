Um casal indiano burlou as medidas de restrição contra a Covid-19 e fretou um avião para se casar com mais de cem convidados a bordo. O caso está sendo investigado pelas autoridades indianas.

Com mais de 300 mil mortos pela Covid, a Índia restringiu festas de casamento e outros eventos sociais. O casal Rakesh e Dakshina, no entanto, decidiu não respeitar as medidas. Eles fretaram um Boeing 737 para fazer o trajeto de ida e volta entre Madurai e Bangalor, com cerca de 1h20 de duração.

Os mais de cem passageiros eram parentes do casal. A cerimônia só foi iniciada quando a aeronave sobrevoava o templo de Meenakshi Amman.

A companhia responsável pelo avião informou que não tinha conhecimento sobre a cerimônia e que os noivos foram avisados das restrições para conter o avanço da Covid.