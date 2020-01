Um casal de jovens, ambos de 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Luz, nesse sábado (25). Com os dois a Polícia Militar apreendeu mais de 130 pinos de cocaína. A matéria e do portal G1.

Segundo a PM, os policiais tiveram informações de que um casal estava comercializando e entregando as drogas juntamente com comidas produzidas artesanalmente por eles. Durante patrulhamento, o jovem foi visualizado pelos policiais próximo à quadra de esportes do Bairro Rosário. Ao ser abordado, foi encontrado com ele um pino de cocaína embalado e pronto para o comércio.



Na residência dele, a PM localizou 133 pinos cheios de cocaína, 14 vazios, R$ 1.012 em espécie e cinco munições calibre .36.

De acordo com a PM, foi realizado levantamentos que indicavam que arma de propriedade do casal, do mesmo calibre das munições, estaria em uma residência de parentes. Policiais compareceram no local e localizaram uma espingarda calibre .36 sem registro, acondicionada dentro do maleiro de um guarda-roupa.



O casal foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia Regional de Bom Despacho.

