Um homem de 58 anos, a esposa dele de 56 e um empregado de uma fazenda na zona rural de São Roque de Minas foram vítimas de assalto na noite da sexta-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência dispararam tiros na janela da cozinha e anunciaram o assalto.

A dupla ameaçou os moradores e solicitavam dinheiro o tempo todo. O empregado de 24 anos chegou a ser agredido com socos e chutes.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas foram amarradas e colocadas dentro do banheiro. Os assaltantes reviraram toda a casa e fugiram levando dinheiro, talões de cheque e a caminhonete L-200 vermelha de propriedade das vítimas.