Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desse domingo (29) com cerca de 20 quilos de maconha na BR-262, em Luz. A abordagem aconteceu por volta das 20h30 durante fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, os suspeitos estavam em um veículo Renault/Sandero, com placas de Sete Lagoas. Após a abordagem, os agentes localizaram no porta-malas do veículo uma mala contendo 24 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 20 quilos.

O motorista de 24 e a passageira de 31 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho, juntamente com a droga apreendida.

Fonte: Tapiraí TV