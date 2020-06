Um casal foi detido com 60 quilos de maconha, nessa quarta-feira (17), em Pitangui e Leandro Ferreira. Segundo a Polícia Militar, o homem de 33 anos e a namorada dele, de 28 anos, estava com a droga dividida em 60 barras.

Os policiais receberam informações que um suspeito seria responsável por vender drogas nas cidades de Pitangui, Nova Serrana, Conceição do Pará e Leandro Ferreira.

O homem foi encontrado, após buscas, no bairro Chapadão e abordado. Na casa onde ele estava foram localizadas três barras prensadas de maconha.

Ele disse à PM que, na casa da namorada dele tinha mais drogas, mas não informou onde ela morava. Os militares, durante levantamento, conseguiram o endereço da suspeita em Leandro Ferreira.

No endereço, os policiais abordaram a suspeita, de 28 anos, que informou o local onde estariam as drogas. Foram encontrados três sacos de linhagem com 57 barras prensadas de maconha.

Os dois foram detidos e levados à delegacia juntamente com as 60 barras de maconha, três celulares e dinheiro.

Fonte: G1