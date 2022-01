Neste domingo (2), por volta das 16h, a Polícia Militar fez a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes que seriam distribuídos no município.

Durante patrulhamento pelo bairro do Rosário, a Polícia Militar fez a abordagem de um jovem de 18 anos. Com ele foi encontrada uma bucha de maconha.

Os policiais descobriram que a droga havia sido comprada de um rapaz, de 24 anos, que reside no bairro da Lajinha, e já era conhecido no meio policial pela prática recorrente de tráfico de drogas.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local e montaram o cerco na casa do suspeito.

Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, pulando o muro e seguindo sentido ao matagal, contudo ele foi contido pelos policiais.

Durante as buscas no interior da residência, foi localizada a companheira de 20 anos, do rapaz. Também foram localizadas uma grande quantidade de entorpecentes que estavam sendo preparadas para serem comercializadas.

De acordo com a PM, o casal estaria “picando” aproximadamente dois quilos e meio de maconha para a venda.

No local, foram apreendidos uma barra de maconha de aproximadamente um quilo, cinco embalagens com diversos pedaços do entorpecente, 18 pedaços embalados e prontas para serem vendidas, 69 pedaços picados e desembalados de tamanho médio e 44 pedaços menores desembalados.

Também foram apreendidas uma balança de precisão, um aparelho celular, duas facas que seriam utilizadas para fracionar as drogas e a quantia de R$117.

Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O jovem de 18 anos foi conduzido, juntamente com as drogas e os materiais apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar