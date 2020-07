A Polícia Militar de Arcos prendeu um homem, apreendeu uma menor e uma quantidade expressiva de drogas e dinheiro na noite de segunda-feira (27), no bairro Planalto.

Durante uma abordagem policial, realizada por volta das 21h, um motociclista desobedeceu a ordem de parada e fugiu pelas ruas do bairro Castelo, praticando diversas manobras perigosas nas vias públicas e colocando em risco a segurança de pedestres e demais veículos.

Durante a fuga, já no bairro Esplanada, o piloto perdeu o controle da direção sofrendo uma queda. Em seguida, o homem se embrenhou em meio a uma plantação de eucaliptos.

Com a moto apreendida, os militares chegaram até o endereço do infrator no bairro Planalto O homem de 18 anos que havia fugido e uma menor de 17 anos foram encontrados no local e detidos.