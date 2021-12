O Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado no domingo (19), a comparecer a zona rural de Elói Mendes, no Sul de Minas. Segundo os solicitantes, havia um carro dentro do rio Verde e parte de sua lataria estava visível.

Os militares se dirigiram até o local e constataram que se tratava de um veículo Fiat Uno de cor prata, modelo antigo, com placas da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, que estava parcialmente submerso, próximo às margens do rio. Dentro do carro estava os corpos de um homem e de uma mulher.

O veículo foi içado e a perícia realizou seu trabalho de praxe e liberou os corpos, que foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha.

As vítimas foram identificadas como Alexsandro Evaristo, de 25 anos e Ana Cristina Ferreira, de 27.