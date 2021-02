Um casal de 30 e 35 anos foi preso nesta quarta-feira (3) após assaltar uma padaria no bairro Rosário, em Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava armado com uma garrucha e a companheira dele simulou que tinha uma arma escondida por debaixo da blusa. Eles se aproximaram do caixa e exigiram que a funcionária entregasse o dinheiro. Em seguida, fugiram em uma motocicleta.

Conforme a polícia, durante rastreamento os militares encontraram os indivíduos fugindo sentido a Cláudio. Contudo, foram alcançados e receberam voz de prisão.

Fonte: G1