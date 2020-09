Um casal foi preso com uma tonelada de maconha transportada em um caminhão de mudança na Rodovia Fernão Dias, na noite desta segunda-feira (22).

O veículo com placas do Paraná foi parado em uma fiscalização no trecho de São Gonçalo do Sapucaí (MG), por volta das 19h30.

Segundo a polícia, o motorista de 57 anos, natural de Pato Branco (PR), e a passageira de 35, de Jaboticabal (SP), entraram em contradição ao tentar explicar para onde iriam levar a mudança. Diante das suspeitas, os policiais revistaram o caminhão.

Os tabletes da droga estavam entre móveis como geladeira, fogão e cama, divididos em pacotes de 30 quilos. O casal foi levado para a delegacia de Pouso Alegre (MG) e depois para o presídio.