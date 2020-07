A equipe de Moto Patrulha, que compõe a Base de Segurança Comunitária da PM, com apoio do Sistema Olho Vivo, prendeu um casal e localizou drogas e outros produtos no bairro Santa Tereza em Formiga, por volta de 12h de terça-feira (21)

Durante a abordagem, foi identificado um veículo ocupado por duas pessoas, sendo um homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos de idade. De acordo com a PM, um forte odor de maconha foi sentido no local onde estava o veículo.

Procedida a abordagem, foi localizado um cigarro de maconha com a mulher, que admitiu que ambos estavam consumindo a droga.

Em continuidade a abordagem, foram localizados: um cigarro de maconha, uma bucha de maconha, um “dichavador” e diversos materiais, que relataram ser para venda em tabacaria.