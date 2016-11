Um casal foi preso por tráfico de drogas em Arcos nessa quarta-feira (23).

De acordo com a ocorrência, policiais militares compareceram à rua Esmeralda, no bairro Jardim Bela Vista, para verificar a denúncia de tráfico de drogas.

Os suspeitos, um jovem de 21 anos, ex-presidiário e a esposa dele de 23 anos, negaram a prática de tráfico.

Durante buscas nas proximidades da residência do suspeito e na casa do avô dele, localizada ao lado, foram encontradas 77 pedras de crack, embrulhadas e prontas para o comércio.

A droga estava escondida na garagem da casa do avô do jovem. O casal foi conduzido à Delegacia, juntamente com a droga apreendida.