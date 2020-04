Um homem de 23 anos e uma mulher de 22 anos foram presos na tarde de sábado (18), pelo crime de tráfico de drogas em Bambuí.

As prisões ocorreram após policiais militares averiguarem uma denúncia anônima sobre uma grande quantidade de drogas que estaria em uma residência localizada à rua Antônio José dos Santos, bairro Campos.

No local, os militares se depararam com alguns indivíduos do lado de fora da residência que, ao perceberem a presença da Polícia Militar, saíram correndo e se esconderam em um matagal.

Os policiais militares iniciaram um intenso rastreamento, localizando um veículo VW Gol, cor prata, com placas da cidade de Medeiros, saindo do bairro Campos.