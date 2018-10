Na tarde dessa segunda-feira (29), um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas em Pará de Minas.

De acordo com a PM, os militares chegaram ao local após denúncias anônimas informarem que o suspeito, de 24 anos, venderia drogas com sua companheira, também de 24 anos, no bairro Azambeque.

Após verificar uma movimentação intensa de pessoas no local, os militares abordaram a suspeita, que apresentou um documento de identidade falso para distrair os policiais enquanto o jovem fugia pelos fundos da casa.