Redação Últimas Notícias

Um casal foi vítima de assalto na noite dessa quarta-feira (18) no bairro Quartéis. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por quatro homens, na rua Leandro Machado.

O casal estava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos bandidos que chegaram em um veículo Fiat/Sedan. Os homens estavam encapuzados e armados.

Eles roubaram a motocicleta, uma Honda/CB 500F, branca, placa PUG-3321 e fugiram sentido bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Ainda segundo a PM um dos bandidos já foi identificado e os militares estão em rastreamento para localiza-los.