Redação Últimas Notícias

Um casal foi surpreendido por três indivíduos na noite dessa quarta-feira (13) na rua Rui dos Anjos Peirão, no bairro Santo Antônio, em Formiga, e teve o veículo roubado.

Segundo a Polícia Militar, os jovens de 23 e 19 anos estavam namorando no veículo, um VW/Fox de cor branca, quando um dos indivíduos, de posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo.

Ainda segundo a PM, a corporação segue em rastreamento dos suspeitos.

Disque Denúncia

O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga, ressalta a importância das denúncias feitas pelo 181 no combate ao crime. “O Dique Denúncia é um instrumento de toda a sociedade para se valer do direito à segurança e a paz. O sigilo é absoluto, você não precisa se preocupar: a informação necessária é tão somente a sua denúncia, e você ainda poderá acompanhar as investigações, através de uma senha gerada no momento da ligação”.

O Disque Denúncia recebe informações de crimes, traficantes, pontos de tráfico, deposito de armas e drogas, dente outros.