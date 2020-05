Um homem, de 30 anos, e uma mulher de 25 anos, ficaram feridos na tarde dessa segunda-feira (04) após um caminhão carregado com silagem de milho cair em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros, na estrada de acesso ao Povoado da Passagem, na zona rural de Bom Despacho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, a equipe encontrou as vítimas conscientes. O homem apresentava apenas escoriações leves e a mulher apresentava sinais de trauma crânio encefálico grave e suspeita de fratura do fêmur direito.

As vítimas foram imobilizadas e retiradas do local, sendo conduzidas até o Pronto Atendimento da Santa Casa de Bom Despacho, ficando sob cuidados médicos.

A causa do acidente não foi informada.