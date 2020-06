Um casal ficou ferido na madrugada desse domingo (21), após um acidente envolvendo um Chevrolet Classic e uma locomotiva da VLI, na avenida São João, no Centro de Itaúna.

De acordo com o Samu, no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) fez o atendimento de uma mulher, de 25 anos, que estava consciente e queixando dor no ombro esquerdo. Ela foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Manoel Gonçalves.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o motorista que não teve a idade divulgada. O homem estava preso às ferragens e foi retirado rapidamente pelos militares. Ele também foi encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.