Um homem de 45 e uma mulher de 40 anos ficaram gravemente feridos na manhã desta segunda-feira (3) após sofrerem um acidente de moto na BR-354, próximo ao trevo de acesso a cidade de Tapiraí.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os ocupantes da motocicleta, com placa de Tapiraí, seguiam no sentido Bambuí/Tapiraí, quando na altura do km 405, uma carreta não identificada fechou a motocicleta. Em seguida, o motociclista perdeu o controle direcional e caiu às margens da rodovia.

Com a queda, o casal sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu, em seguida, as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí. Uma ambulância do município de Tapiraí também auxiliou no atendimento.

O motorista da carreta fugiu do local e não foi localizado.