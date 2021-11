Após conseguir ter um bebê por meio de uma barriga de aluguel, um casal italiano abandonou a criança em outro país com a babá. A mulher que trabalhava para o casal esperou por eles por um ano e quatro meses, mas eles não retornaram.

Segundo o site Mirror, em agosto de 2020, quando a criança nasceu, a família havia feito uma viagem para a Ucrânia juntamente com uma babá. Por razões desconhecidas, o casal retornou para a Itália deixando a criança para trás. Eles haviam prometido retornar.

Após aguardar pelo retorno dos pais da criança por todo esse tempo, a babá entrou em contato com o consulado italiano para relatar que não tinha mais condições de cuidar da menina.

As autoridades italianas do Ministério Público Juvenil conseguiram localizar os pais e confirmar que o casal não pretendia levar a filha de volta, atualmente com 16 meses. Por isso, na semana passada, o bebê foi levado para a Itália e encaminhado para adoção.