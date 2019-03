Um casal morreu após a motocicleta em que estava bater de frente com um caminhão, na manhã desta terça-feira (12) na BR-354, em Formiga. O acidente ocorreu no km 514, nas proximidades da comunidade rural de Serrinha

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta com placa de Santo Antônio do Amparo, seguia sentido Formiga/Candeias, quando em uma curva o condutor perdeu o controle direcional e colidiu frontalmente com um caminhão que seguia sentido contrário.

O condutor da moto e a passageira, que não tiveram a idade divulgada, morreram no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.

IMPRIMIR