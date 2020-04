Um acidente envolvendo um veículo Pajero e uma motocicleta, registrado na tarde desse domingo (26), na BR-265, em Barbacena, deixou duas vítimas fatais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo Pajero, com placas de Barbacena, relatou que trafegava sentido Barbacena/ Barroso quando foi atingido frontalmente pela motocicleta, que seguia sentido contrário, não sendo possível evitar a colisão.

O motorista, de 58 anos, sofreu ferimentos leves na mão direita e sua esposa, de 55 anos, que viajava no banco do carona, teve lesões leves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Barbacena.

Já os ocupantes da motocicleta, o condutor, de 34 anos e a garupa de 22 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.