“A gente começou a rezar para ver o que Deus queria de nós. E, rezando, a gente foi tendo várias confirmações”, contou Ana Paula.

“A gente começou a somar forças. Amigos levaram a música ao vivo, uma empresa emprestou as cadeiras, outra emprestou as toalhas, a decoração, levou voluntários. Conseguimos pessoas para ajudar a preparar o jantar. No final, conseguimos algo muito melhor do que esperávamos”, disse Victor.

O jantar para cerca de 160 pessoas do Centro Social de Santa Mônica aconteceu na noite de quinta-feira (21), com ajuda de familiares e amigos dos noivos. Os convidados foram as crianças atendidas pelo projeto e seus familiares.