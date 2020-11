Dois dos imóveis que precisaram ser evacuados por causa dos riscos envolvendo o tombamento do Edifício In Cairo, no Bairro Ponte Alta, em Betim, na Grande BH, foram alvos de criminosos. Segundo a Polícia Militar (PM), a dona das casas registrou um boletim de ocorrência informando que as residências foram alvo de arrombamento e houve furto em pelo menos uma delas.

As casas ficam na Rua Ronie Peterson, paralela à Avenida Ayrton Senna, onde fica o prédio que será demolido.

A vítima acionou a PM no início da manhã desta segunda-feira e contou que as casas estavam fechadas e sem moradores desde que a Defesa Civil Municipal fez a retirada dos moradores para evitar acidentes relacionados ao prédio vizinho.

Hoje, ela relatou aos militares que uma das casas estava com os móveis revirados, mas nada havia sido levado. Já no segundo imóvel, uma janela foi arrombada e um botijão de gás e uma caixa de som foram furtados. No fim da manhã, ainda era finalizada pela corporação.

Nesta segunda-feira, o tombamento do prédio completa seis dias. Em nota enviada hoje à reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Betim informou que, de acordo com a Procuradoria-Geral do Município, a construtora responsável pelo empreendimento ainda não foi notificada sobre a decisão judicial que determina a demolição.