Redação Últimas Notícias

As casas lotéricas de Formiga voltaram a receber nesta terça-feira (10) as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). O serviço havia sido cancelado pela Prefeitura em dezembro do ano passado e a mudança não agradou parte da população que encontrou dificuldades para pagar a conta.

A Prefeitura havia cancelado o serviço com a Caixa Econômica Federal pelo fato da instituição cobrar R$1,45 por conta recebida enquanto nas outras instituições o valor é de R$1,15. Para alguns consumidores, os R$0,30 economizados por conta não justificavam o grande incômodo e as dificuldades impostas à população.

Segundo o diretor do Saae, Flavio Passos a cobrança da conta continuará sendo aceita no Banco do Brasil, Siccob e nos correspondentes bancários como os Correios.