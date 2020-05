O Corpo de Bombeiros capturou uma cobra cascavel no quintal de uma residência localizada na rua dos Tupinambás, bairro Floresta, em Arcos, na noite de quinta-feira (21).

De acordo com a guarnição, o animal possuía aproximadamente 1 metro de comprimento. O réptil foi solto em uma mata nas proximidades da MG-170.

O Corpo de Bombeiros orienta à população que caso tais animais apareçam no interior de casas, lojas e outros imóveis, as pessoas devem manter distância e entrar em contato com os bombeiros para que o animal possa ser capturado e solto em seu habitat natural.

O Cobom solicita ainda que não matem esse tipo de animal, pois os mesmos compõem a fauna, além de serem aliados essenciais no combate às doenças e no controle de pragas.