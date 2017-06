A notícia foi compartilhada por centenas de pessoas nas redes sociais que se solidarizaram com a situação, mas o caso não ocorreu em Formiga. O acidente foi registrado na segunda-feira (19), em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com o portal Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, Antônio Pinto da Silva, de 75 anos, foi atropelado por um coletivo na avenida Rio Branco, no Centro do município.