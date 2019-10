Após Paulo Coelho abrir o jogo sobre suposa delação de Raul Seixas na ditadura , famosos e internautas aproveitaram para repercutir o assunto na web tanto sobre a postura do cantor quanto a do escritor.

A ex-BBB Ana Paula Renault saiu em defesa de Paulo Coelho e disparou: “Esse é o problema da idolatria. “O Cara”, como sendo perfeito, esquecendo-se que somos todos humanos…”

Esse é o problema da idolatria. “O Cara”, como sendo perfeito, esquecendo-se que somos todos humanos… — Ana Paula Renault (@anapaularenault) October 23, 2019





Outra seguidora não concordou com a postura do escritor e escreveu: “Poderia continuar quieto! A quem interessa a sua suspeita a não ser pra vc mesmo?! Raul Seixas foi maior que vc É atualmente. Raul Seixas é maior que todos seus livros juntos. Salve Raul Seixas o pai do Rock.”

Como se trata de uma suspeita de delação, alguns internautas preferiram se manter neuros sobre o caso. “Única coisa errada nessa história toda é ter havido uma ditadura. Sinto muito pelos dois”, disse um.

“Tem gente burra “parabenizando” Raul pelo suposto ato; nem cogitam em que circunstâncias ele teria feito essa delação. Pensam mesmo que Raul, um artista, subversivo, estaria do lado da ditadura e delataria seu amigo e parceiro de trabalho por pura e espontânea vontade? Estúpidos.”, disse outra na publicação de Paulo Coelho .