O ex-policial civil José Lauriano de Assis Filho, o Zezé, será julgado pelo envolvimento no assassinato da modelo Eliza Samudio, nesta quarta-feira (25), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O julgamento, 11 anos após o crime, será a partir das 9h.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, no dia 4 de junho de 2010, Zezé sequestrou Eliza e Bruninho, filho dela com o goleiro Bruno Fernandes, então com quatro meses, com a ajuda do primo do jogador, Jorge Luiz Lisboa Rosa. Segundo o MP, a ação foi acertada com o goleiro e Luiz Henrique Romão, o Macarrão.

Ainda conforme a denúncia, Zezé também ajudou a manter Eliza e o bebê em cárcere privado até o dia 10 de junho, quando a mulher foi assassinada. O ex-policial ainda teria participado da morte dela ao lado de Marcos Aparecido de Souza, o Bola, e corrompido o então adolescente Jorge Luiz Lisboa Rosa a ajudá-lo a ocultar o cadáver de Eliza.