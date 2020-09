Quem conhece a história e acompanhou nas seis últimas décadas o que os mineiros sofreram com a implantação da Usina Hidrelétrica de Furnas, certamente, concordará com a afirmação que serve de título para mais este desabafo.

Quem se lembra do que aconteceu com a economia de grande parte das regiões Sul e Centro-Oeste do Estado de Minas, – após a inundação de milhões de hectares de nossas terras mais férteis, as produtivas várzeas que, uma vez exploradas através do trabalho, com persistência e muito suor vertido por nossa população rural, geravam renda e empregos para a economia mineira – fica, de uns tempos para cá, sem entender quais as razões que levaram as tais agências reguladoras a promoverem, sistematicamente, o esvaziamento do lago aqui formado.

O multiuso das águas garantido constitucionalmente e prática comum mundo afora, aqui no nosso caso, passou a ser desrespeitado e o que se viu, em especial nas últimas décadas, foi que as águas, primitivamente tidas como fonte de grande importância para o país à época da implantação da usina, num Brasil ainda carente na produção de energia, serem desviadas, e aqui, o termo correto é este mesmo, apenas para se atender a interesses outros, que não são os deste Estado.

Aliás, a indignação do nosso saudoso governador Itamar Franco, trazida a público no início dos anos 2000, quando ele promoveu, em sinal de protesto, na região de Capitólio, um acampamento com as forças da Polícia Militar mineira foi a última e mais importante intervenção deste Estado, na defesa dos interesses das populações da área de influência do Mar de Minas, que efetivamente deu, pelo menos àquela época, um resultado positivo.