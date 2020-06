A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para concluir o inquérito sobre a morte da adolescente Maria Eduarda Silva, de 15 anos, em Formiga.

Ela estava desaparecida desde terça da semana passada (2) e o corpo foi encontrado no domingo (7). Um rapaz de 26 anos foi preso na segunda (8) e confessou o crime.

O delegado regional Tiago Veiga afirmou que os resultados dos laudos são relativos ao exame de DNA, para a comprovação do ato de violência sexual contra a adolescente, ao local do crime e ao exame de necropsia.

A Polícia Civil informou que foi colhido material genético do rapaz para fazer a comparação com o DNA das lesões encontradas na vítima. O autor do crime está preso na penitenciária de Formiga.