A Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Arcos, divulgou que foi notificado mais um caso suspeito de infecção respiratória causada pelo covid-19.

De acordo com informações do Portal Arcos, a paciente de 25 anos está bem e segue as orientações de acordo com protocolo do Ministério de Saúde, aguardando o resultado do exame da Funed.

A previsão do resultado do exame é de 6 dias úteis.

A paciente esteve recentemente na cidade de São Paulo/SP