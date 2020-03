Da Redação

A Secretaria de Saúde de Córrego Fundo emitiu nota nesse sábado (14) descartando o caso suspeito de coronavírus notificado na cidade.

De acordo com a nota, após divulgação de resultado do exame laboratorial com resultado negativo, a paciente que estava em isolamento domiciliar foi liberada, assim como as pessoas que vinham sendo monitoradas por terem tido contato com a mesma.

Ainda segundo a nota, a população deve se manter em estado de atenção, tomando todas as precauções para se prevenir, uma vez que há suspeitas e casos confirmados em cidades da região.