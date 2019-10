O primeiro caso suspeito de sarampo em Divinópolis foi registrado nesta terça-feira (1º). Segundo a Prefeitura, o paciente do gênero masculino, que não teve a idade divulgada, deu entrada no Posto de Saúde do Centro da cidade com os sintomas da doença.





Por meio de nota, a Prefeitura informou que o laboratório colheu amostras do paciente para análise. Diante da suspeita, o posto teve as atividades interrompidas e as portas fechadas.



Outros pacientes que estavam na unidade não puderem sair até serem avaliados. Segundo a Prefeitura, a medida foi adotada conforme protocolo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG).

A unidade está passando por um processo de desinfecção e a previsão, é que seja reaberto para atendimento ao público após ás 15h.



Sarampo no Centro-Oeste

Itaúna foi a primeira cidade da região a confirmar um caso de sarampo em 2019, segundo a SES-MG. Em agosto, a Prefeitura da cidade informou que a paciente com a doença é uma jovem de 20 anos que deu entrada no pronto-socorro do Hospital Manoel Gonçalves no dia 8 do mesmo mês.

A SES-MG confirmou que a jovem foi vacinada para impedir a evolução da doença, que ela está bem e em casa. Ações de prevenção foram adotadas no município após a confirmação de um caso suspeito em investigação. Além da conscientização da importância da vacina, também foi feita a busca ativa de casos suspeitos.





Em Pará de Minas, um caso também da doença é investigado em uma criança de 1 ano, de acordo com a Prefeitura. Os familiares da criança receberam a imunização. No dia 10 de agosto, a Secretaria de Saúde do município informou que faria uma ação para verificar os cartões de vacina de crianças que frequentam a creche onde a paciente estuda. O bairro e o nome da creche não foram informados.





Minas Gerais

O primeiro caso de sarampo no Estado foi confirmado em Muriaé, segundo a SES-MG. Contudo, em resposta ao portal G1, a Prefeitura da cidade afirmou que não existe caso confirmado de sarampo, mas apenas um registro em investigação para a doença.



De acordo com a SES-MG, não foi identificada a origem de contato do doente, ou seja, o caso não pode ser considerado importado. Na região da Zona da Mata e Vertentes, Juiz de Fora contabiliza três casos confirmados e seis em investigação.



Já Uberlândia continua com nove casos confirmados da doença. Nenhuma outra cidade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foi citada no levantamento dos casos confirmados.



Desde o início de 2019, foram notificados 1.107 casos suspeitos de sarampo em 183 municípios no estado de Minas Gerais. Destes, 448 foram descartados, 593 estão sob investigação e 26 casos foram confirmados.

Dos confirmados, nove casos são em Uberlândia, sete em Belo Horizonte, três em Juiz de Fora, dois em Ribeirão da Neves, além de Betim, Itaúna, Muriaé, Pedralva e Unaí com um caso confirmado em cada cidade.

A maioria está relacionada à importação do vírus de doentes que estiveram no estado de São Paulo ou por contato direto com quatro doentes paulistas provenientes das cidades de São Paulo, Jundiaí-SP, São Bernardo do Campo e Araras. A exceção deste tipo de vínculo foi para os casos das cidades de Betim, Ribeirão das Neves, Unaí e Muriaé, onde não foram identificadas as origens de contato dos doentes.

