O número de casos confirmados de sarampo em Minas Gerais mais que triplicou nos últimos sete dias. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 13 pessoas tiveram resultados positivos para a doença. Na semana passada, quatro registros haviam sido confirmados.





​

Apesar do balanço epidemiológico ter sido divulgado nesta quinta-feira (5), o número de confirmações pode ser ainda maior. Isso porque a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, confirmou, nesta semana, dois casos importados da enfermidade.

Eles ainda não constam no levantamento da SES e devem ser incluídos somente no próximo boletim, que será divulgado na semana que vem. Com isso, serão pelo menos 15 casos confirmados de sarampo do Estado.

O boletim da SES divulgado hoje revela, ainda, 138 casos notificados sob investigação.