Minas Gerais identificou, até esta terça-feira (31), 174 casos de infecção pela variante delta do coronavírus, de acordo com informações do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG).

O número, em comparação ao último informe, divulgado na sexta-feira (27), é 70,6% maior do que os 102 casos divulgados à época.



Uma nova morte por complicações da infecção pela variante delta foi registrada no Estado, em Arinos, região Noroeste de Minas.



Antes, havia quatro óbitos confirmados – em Rio Novo, Uberaba, Santa Luzia e Claro dos Poços, todos de mulheres.



A cidade com mais registros é Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, com 41 identificados. Em seguida, há Belo Horizonte, com 13, e Itabirito e Unaí, ambos com 12.



No total, 59 municípios têm, ao menos, um caso de infecção pela cepa identificados. Outros dois foram computados no sistema como sendo de “outros estados”, sem mais detalhes.

