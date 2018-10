Os casos de assédio a mulheres no transporte de passageiros em Minas triplicaram de janeiro a setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros foram feitos em ônibus, metrôs e trens dos transportes coletivo e privado, segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Enquanto, em 2017, apenas 15 ocorrências haviam sido contabilizadas, em 2018 o número saltou para 48.

Apesar do crescimento, especialistas garantem que o número ainda é subnotificado, uma vez que nem todas as mulheres formalizam a denúncia. No fim de setembro, a importunação sexual tornou-se crime tipificado no Código Penal. Agora, quem for condenado pode pegar de 1 a 5 anos de prisão.

Os números podem chamar a atenção, mas para grande parte das mulheres refletem uma realidade que já se tornou comum dentro do transporte público, principalmente das grandes cidades. Em Belo Horizonte, os relatos de “encoxadas”, “passadas de mão” e olhares intimidadores durante as viagens são frequentes.

Que o diga a funcionária pública Sátila Bispo, de 34 anos. Ela conta já ter passado por experiências “repugnantes” ao ser tocada por desconhecidos dentro do vagão do metrô. “Na última vez, um senhor veio desde a Estação Vilarinho até a Lagoinha encostando em mim o tempo inteiro. Você chega a ficar em dúvida, não tem certeza se aquilo está mesmo acontecendo”, diz.