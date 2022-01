Com aumento de 171% dos casos de Covid-19 só nos primeiros dias de janeiro em relação a todo o mês anterior, Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, acendeu o alerta. A prefeitura emitiu nota, nessa sexta-feira (14), pedindo que as medidas preventivas sejam seguidas e fazendo um apelo aos faltosos da vacina contra a doença.

Em dezembro, a cidade registrou 129 casos positivos do novo coronavírus. De 1º de janeiro até ontem, foram 350, segundo o painel da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O número de óbitos continua estável, com um caso em cada um dos meses. “Diante do aumento significativo dos números relacionados à pandemia em toda a região, e no município de Divinópolis, é preciso, novamente, de um esforço conjunto entre sociedade e poder público para frear esta crescente”, alerta a nota.



Os indicadores refletiram na pontuação da macrorregião Oeste, na qual Divinópolis está inserida. Ela passou de 0 para 8 na última semana. Já a microrregião saltou de 4 para 11 pontos em relação ao programa Minas Consciente, deixando-a a um ponto da onda amarela. A cidade permanece na onda verde com risco de regredir nas flexibilizações das restrições. “Estamos no Minas Consciente e na medida que estes indicadores avançam há, sim, possibilidade de restrições”, destaca a coordenadora da Vigilância Sanitária Érika Camargos. Mesmo com o risco, por enquanto não há nenhuma medida nova estabelecida.

ivinópolis contabiliza 22.334 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia – 662 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.