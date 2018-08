O número de estupros em Minas Gerais aumentou 10,8% no intervalo de um ano, entre 2016 e 2017, revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018, divulgado nesta quinta-feira (9), em São Paulo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). As tentativas de estupro também tiveram aumento. Os registros de feminicídios também subiram.

Em 2016, foram 4.692 pessoas estupradas em todo o Estado. No ano passado, o número aumentou para 5.199. As tentativas em 2016 foram 613, subindo para 628 em 2017, aumento de 2,4%.

Ao todo, 344 das 4.134 vítimas de homicídios em Minas Gerais no ano passado eram mulheres. Houve queda de 2,5% em relação a 2016, quando 353 mulheres foram mortas de forma violenta.

As estatísticas de feminicídio aparecem separadamente das de homicídios de mulheres. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Em 2015, a Lei do Feminicídio juntou-se à Lei maia da Penha (que completou 12 anos nesta semana) no conjunto das políticas criadas para prevenir e punir atentados, agressões e maus-tratos. A nova legislação trouxe mais rigor às penas para crimes praticados nos casos de violência doméstica e familiar, e de menosprezo ou discriminação à condição feminina.