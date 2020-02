Três casos suspeitos do novo coronavírus serão encaminhados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura e pela unidade de saúde. Os pacientes serão levados de Varginha para o hospital, escolhido como referência para o tratamento do novo vírus na região.

Os três pacientes com sintomas da doença são da mesma família e retornaram nesta terça-feira (25) de uma viagem à região da Lombardia, na Itália, a mais atingida pelo vírus no país europeu. Em um grupo de 10 pessoas, apenas as três tiveram os sintomas, todas de forma leve.

Eles serão transferidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Varginha para Pouso Alegre e ficarão em isolamento no hospital. Os exames para confirmação ou descarte da doença serão enviados à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte (MG), referência epidemiológica no estado.

Em um vídeo divulgado pela prefeitura, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (PSDB), explicou que não há motivo para alarde e que os procedimento recomendados pelo Ministério da Saúde serão seguidos.

“Eles estarão vindo pra cá, ficarão em isolamento, serão submetidos ao exame. É apenas uma suspeita, não é motivo de alarde. Nós simplesmente estamos pedindo para as pessoas buscarem a policlínica, a UBS do São João pra que a gente tenha maior segurança. Isso não é motivo de nenhum alarde. O fato existe, nós temos que trabalhar com a maior responsabilidade possível, mas não é razão de estarmos criando pânico na população”, detalhou.

“É importante que a população saiba sim da realidade. Três casos suspeitos estão vindo pra Pouso Alegre, serão isolados da forma como determina os procedimentos hospitalares. Não há motivo de risco e nem de pânico”.

Em áudio que circula nas redes sociais, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (PSDB), pede para que prefeitos de outras cidades não enviem pacientes para o hospital. “Eu gostaria de pedir a vocês que segurem o máximo possível o envio de vocês para o Hospital Regional Samuel Libânio. É um momento difícil, nós não temos controle sobre isso, então só mandem para cá aqueles casos que precisam vir para o pronto-socorro, do contrário peço para ajudarem aí, segurarem aí na UBS de vocês o máximo possível”, disse o prefeito no áudio.

Em nota, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio informou que os casos ainda são suspeitos e que os pacientes serão submetidos a exames conforme protocolo do Ministério da Saúde. Ainda conforme o hospital, os riscos relativos à disseminação da doença estão controlados e todas as medidas foram tomadas para proteger os pacientes e a população da cidade. Confira a nota abaixo na íntegra:

“O Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) é referência e estratégia no Sul de Minas para atender casos suspeitos do novo coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde criou planos de contingência para lidar com eventuais pacientes com suspeita da enfermidade respiratória, cujo o surgimento ocorreu na cidade de Wuhan, na China, onde a maioria dos casos foram registrados e agora, recentemente no continente Europeu. Existem três pacientes suspeitos de infecção em Varginha (MG) que estão sendo transferidos para as dependências do Hospital Samuel Libânio. Informamos que são casos suspeitos, e ainda serão submetidos a exames conforme protocolo do Ministério da Saúde. Os riscos relativos a disseminação da doença estão controlados e todas as medidas foram tomadas para proteger os pacientes e a população de Pouso Alegre”.

A prefeitura anunciou que os profissionais de saúde municipal, dos serviços de atenção básica e do pronto atendimento, devem passar por uma capacitação. O objetivo é que eles sejam capazes de identificar casos suspeitos e possam trabalhar no encaminhamento rápido para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

A EPTV Sul de Minas, afiliada Rede Globo, entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde, que por enquanto não comentou o caso.

Mineiras na Itália

Duas mulheres do Sul de Minas que estão na região da Lombardia, a mais afetada pelo vírus na Itália, relataram a situação nas cidades de Milão e Chiavenna. Entre os principais impactos, estão o movimento nos supermercados em busca de alimentos e itens de necessidades básicas para estoque e o isolamento nas casas.

O país é o mais atingido pelo vírus na Europa, com 374 infectados e 12 mortes até esta quarta-feira (26).