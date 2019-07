O ex-senador Delcídio Amaral, cassado em 2016, passará a receber aposentadoria de R$ 11,5 mil a partir deste mês.

O pagamento foi autorizado pelo Senado em portaria publicada na semana passada. O valor representa 12/35 do salário atual dos parlamentares, que é de R$ 33,7 mil.

Delcídio, que era filiado ao PT e foi líder do governo no Senado na gestão de Dilma Rousseff, perdeu o mandato após acusações de que teria tentado obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele negociou um acordo de delação em que acusou o ex-presidente Lula de participar do esquema para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Tanto Delcídio quanto Lula foram absolvidos no caso.