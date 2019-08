No feriado de 7 de Setembro, o Parque de Exposições de Formiga será palco de várias atrações sertanejas com entrada franca para a população com a realização da cavalgada da Independência Mão Amiga.

Neste ano, a renda da comida comercializada será destinada para a entidade formiguense que auxilia pacientes na luta contra o câncer.

O evento, que está marcado para ter início às 11h, conta com a organização de Gustavo Frade e já confirmou a presença de Karol Shienna, a dupla Felipe e Abraão e o grupo vencedor do Festival da Linguiça, Recanto da Viola. A animação será feita por Josué Júnior.