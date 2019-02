Um cavalo foi atropelado por volta das 5h desta sexta-feira (1º), na MG-050.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor de uma Van, com placa de Belo Horizonte, residente em Formiga, seguia pela rodovia, e quando transitava entre Córrego Fundo e Pimenta, na altura do km 213, foi surpreendido quando um cavalo, repentinamente, saiu da lateral da pista e cruzou na frente do veículo.

O condutor de 57 anos não conseguiu evitar o atropelamento do animal que morreu na hora. O motorista não se feriu.