A partida entre Bragantino-PA e Rio Branco-AC marcada para este domingo (18) foi adiada para amanhã (19), às 15h, no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, na cidade de Bragança (PA). O jogo válido pela sétima rodada Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro seria hoje, mas 17 jogadores do Estrelão acreano estão sob suspeita de intoxicação alimentar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou oficialmente o cancelamento, mas os dirigentes dos clubes já teriam se comunicado com a entidade e optado por esta decisão. Pelas redes sociais, o Rio Branco já confirmou o aceite da CBF.

Logo após o jantar, neste último sábado (18), atletas e comissão técnica do Rio Branco começaram a sentir uma indisposição estomacal. A situação forçou a comissão técnica do clube a levá-los para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da cidade de Bragança, município do interior paraense. PeloTwitter, o Estrelão divulgou boletim médico, informando que apenas quatro pessoas da delegação não sofreram qualquer mal-estar, justamente os que estavam sem fome e não participaram da refeição noturna.

Diretoria solicitou e CBF atendeu. Jogo contra o Bragantino-PA, que seria realizada neste domingo, foi adiada devido à suspeita de intoxicação alimentar. CBF adiou para amanhã, às 13h (horário do Acre). Um novo parecer médico indicará condições ou não de jogo. #SérieD #RioBranco pic.twitter.com/NGJR2wAx9A — Rio Branco FC (@RioBrancoFC) October 18, 2020

Confira abaixo o último informe do clube no Facebook: