A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou, nesta quarta-feira (21), um ofício para as federações que informa a elaboração de um protocolo para retorno gradual do público às partidas de futebol. Neste sentido, a entidade prepara uma fase de testes que será iniciada nas quartas de final da Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou o recebimento do documento. A FMF, por sinal, também prepara um protocolo específico que visa o retorno do público em suas competições. Ele deve ser publicado nesta quarta-feira (21).

Neste cenário, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) autorizou o retorno de eventos com grandes públicos de acordo com as ondas do programa Minas Consciente. Em escala nacional, os testes ocorreriam em 25 de agosto, data estipulada para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Atualmente, o Atlético é o único mineiro na competição. Nas oitavas, o Galo enfrentará o Bahia nos dias 28 de julho e 4 de agosto. Para que se concretize o retorno dos torcedores ao futebol em Belo Horizonte, é necessária a autorização da Prefeitura da capital mineira – o que ainda não ocorreu.

No estado de Minas Gerais, algumas sedes de times que disputam o Módulo II do Campeonato Mineiro já possuem liberação para retomada de jogos com público – como Ubá, Muriaé, Juiz de Fora e Ipatinga.

Fonte: Superesportes MG