Aos 41 anos de idade, a cozinheira Cecília Ramos morreu em decorrência de complicações da covid-19 nesse sábado (3). Ela foi uma das participantes do MasterChef Brasil 2020, na Band, com Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella como jurados.

Cissa Pretinha, como era conhecida, estava internada há mais de um mês por causa do coronavírus, inclusive na UTI, mas não resistiu.



“Com muita tristeza informo que, na data de hoje, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga Cecília”, escreveu o marido dela, Francisco, com quem era casada desde 2016. Ela também deixou o filho, Emmanuel Victor.



Em abril, o marido fez uma declaração de amor para Cecília no Instagram, quando a cozinheira completou 41 anos. “Tenho muito respeito e admiração a tudo o que ela já passou, tudo o que ela já fez, os aprendizados, as histórias, as lutas, ela consegue ser forte e sensível, inteligente e criativa, aventureira e dedicada, engraçada e profunda. Ela vai onde quiser, ela pode ser oque quiser. Beijos apaixonados do seu maridão”, escreveu na legenda da foto da mulher.



Durante a edição do MasterChef de 2020, Cecília conquistou o público pela simpatia e ficou marcada por um dos pratos que realizou, inspirada na pandemia de Covid-19, segundo internautas Isso porque, ao empratar a comida, a cozinheira deixou todos os elementos muito distantes uns dos outros.

Fonte: O Tempo



Os telespectadores não perdoaram e brincaram com a situação. “Triste que os jurados não entenderam o conceito desse prato da Cecília fada, que respeita o distanciamento até na comida”, se divertiu uma internauta. “Até o prato da Cecília respeita o isolamento e você não”, alfinetou outro.